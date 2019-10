Il processo di 'juventinizzazione' dell'Inter sta andando a gonfie vele. Che così non suonerà benissimo per i tifosi nerazzurri, che invece può trattarsi proprio dell'ancora di salvezza (e di rilancio) della squadra oggi allenata da Antonio Conte. Un po' di elementi, difatti, ritornano con la prima impostazione del mondo Juve, nel 2010 appena affidato al giovane Andrea Agnelli. Giovane proprio come Steven Zhang, come il numero uno bianconero 'rappresentante' di una famiglia importante, proprietaria dei sogni e del futuro della squadra. Un presidente operativo, comunque, che non interferisce mai sul mercato: e da una parte Marotta aveva Paratici, dall'altra oggi può contare su un ottimo direttore sportivo come Piero Ausilio. Insomma: è un processo che richiede tempo e determinazione. Ne scrive Tuttosport.