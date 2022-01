Trattativa ben avviata (non ancora chiusa) tra le due società sulla base di un prestito secco per sei mesi, fino al termine della stagione. Un affare, anticipato da Calciomercato.com LEGGI QUI ), che ha visto una decisa accelerata negli ultimi giorni. Martedì sarà una giornata importante nei dialoghi tra i due club: l'Inter chiede alla Samp di pagare per intero l'ingaggio del giocatore da qui a giugno.I primi contatti sono andati in scena alcune settimane fa, ma il giocatore non era convinto di landar via e lasciare l’Inter. All’inizio ha detto no ai doriani, ma il corteggiamento del club blucerchiato è andato avanti.. La Sampdoria per lui è un'occasione per rilanciarsi giocando con più continuità sia in chiave Nazionale che per un possibile ritorno da protagonista all’Inter. Martedì, domani, come detto giornata importante verso la possibile fumata bianca.