È pazzo dell'Inter Stephane Dalmat, ex calciatore dei nerazzurri, che ha commentato il successo della squadra di Simone Inzaghi sull'Udinese, demolito con un netto 4-0 ieri sera: "Partita perfetta, una dimostrazione di quello che è il calcio. Niente da dire. A livello tecnico, tattico, di volontà: anche quando hanno fatto tre gol, il quarto gol dimostra la voglia e la mentalità di questa squadra. Quando vedi Lautaro perdere palla e fare di tutto per recuperarla e fa gol, dimostra che c'è tanta voglia di distruggere l'avversario".



SUI SINGOLI - "Calhanoglu ha dimostrato di essere in un grande momento, Mkhitaryan mi è piaciuto tantissimo e Dimarco sulla sinistra per me è il laterale sinistro più forte del mondo. Bene anche la difesa. L'anno scorso Onana ha fatto una stagione spaziale, avevo qualche dubbio su Sommer ma è un tipo di portiere che gioca con semplicità, fa il suo lavoro ed è molto complicato fargli gol. Complimenti a Inzaghi che gestisce molto bene la squadra. C'è un gruppo che gioca alla perfezione, spero possano continuare così".