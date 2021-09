Prima del calcio di inizio della partita contro il Besiktas, il direttore sportivo dell'Ajax Marc Overmars è tornato a parlare della situazione del portiere André Onana: "Non stiamo parlando del suo rinnovo. Ci abbiamo provato e abbiamo deciso di andare oltre visto che non rinnoverà".



Dichiarazioni che confermano una volta di più quanto il futuro del portiere camerunese sia sempre più indirizzato, con l'Inter in primissima fila per tesserarlo a parametro zero la prossima estate, dopo il rifiuto alla proposta presentata dal Lione.