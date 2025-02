Inter senza scelte in attacco: gli errori di Inzaghi e quelli sul mercato, Lautaro e Thuram sono spremuti

Le analisi tattiche e tecniche, le spiegazioni sulle mancanze caratteriali evidenziate dal pesante ko di Firenze o, prima ancora, nel derby di Supercoppa Italiana contro il Milan in questo caso possono cedere il passo ad altro tipo di valutazioni.Ce n'è per ogni reparto, tra infortuni sempre più ricorrenti, carte d'identità che iniziano a presentare il conto e dubbi sulla gestione delle seconde linee.Ecco, in alcune zone del campo la sensazione sempre più tangibile e testimoniata dai fatti e dai numeri è che l'Inter non abbia le risorse necessarie per far rifiatare i giocatori ritenuti giustamente imprescindibili dal proprio allenatore, senza i quali il livello generale tende a subire un evidente scadimento.(Lautaro ne ha saltate appena 2 in Serie A, il francese nessuna). E che inevitabilmente finiscono per pagare un prezzo in termini di brillantenza atletica e lucidità sotto porta:– 9 gol in 21 partite –dal 10 novembre a fine dicembre.Numeri che fanno specie ma che non sono nuovi nella carriera di Lautaro e che tornano d'attualità nel momento in cui Inzaghi si gira in panchina e si rende conto di non potervi attingere con serenità d'animo. Un ragionamento che si sposa alla perfezione anche per, che al momento viaggia a ritmi superiori del suo compagno di tandem –– ma cheUn momento di appannamento che ricorda quello dal 20 ottobre all'11 novembre, in cui non lasciò il segno per 5 partite consecutive in Serie A. Thuram come Lautaro è il classico calciatore che, anche nei momenti più complicati, non si sottrae mai nel cercare di dare il proprio contributo in modo diverso, attraverso assist per i compagni, rincorse all'indietro e il famoso lavoro sporco. Eppure,Servirebbe dunque cominciare, al netto dei dati incontrovertibili, aper ovviare a rinunce che si sono rivelate pesanti come quelle di Lukaku e Dzeko.: entrambi in scadenza di contratto a fine giugno ed entrambi determinati ad onorare l'accordo fino all'ultimo giorno – respingendo le proposte che pure sono arrivate anche nelle passate settimane –(l'austriaco non trova la rete in Serie A dall'ultima giornata del passato campionato, doppietta al Verona)Da dimenticare pure la prima metà della prima esperienza italiana di, sia in campionato che in Champions League. L'iraniano fatica ad ingranare nel sistema di gioco di Inzaghi eche, per caratteristiche, l'allenatore non ripone ancora tutta questa fiducia nelle sue qualità, ma per un'Inter in frenata e attesa da una serie di appuntamenti da non sbagliare questo è un lusso che non ci si può più concedere.e per la prossima estate la caccia ad uno o più giocatori d'attacco diventa essenziale. I nomi di Jonathan David del Lille e Santiago Castro del Bologna sono quelli più chiacchierati, ma non saranno certamente gli unici nei mesi a venire.