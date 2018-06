Upgrade. Centrato l'obiettivo di tornare in Champions League, l'Inter deve rinforzarsi sul mercato, mettendo a disposizione di Spalletti una rosa in grado di affrontare il doppio impegno in Italia e in Europa. Gli arrivi di Asamoah, de Vrij e Lautaro Martinez sono un buon inizio. Specialmente pensando a chi sostituiscono: i partenti Dalbert, Lisandro Lopez e Pinamonti o Eder. Ma da soli non bastano, senza dimenticare i casi Cancelo e Rafinha, rientrati (speriamo solo momentaneamente) per fine prestito a Valencia e Barcellona. Ausilio lo sa e si è già messo al lavoro per almeno un altro paio di nuovi acquisti: un centrocampista centrale e un esterno d'attacco.



COLPI DA FUORI - Per quest'ultimo ruolo in particolare si cerca un elemento con diversi gol nelle gambe, che possa aiutare in fase realizzativa Icardi e Perisic, gli unici andati in doppia cifra nella scorsa stagione. Possibilmente anche con delle soluzioni dalla distanza. Infatti nell'ultimo campionato l'Inter ha segnato solo 5 reti da fuori area: meno di Milan (10), Roma e Napoli (11), Lazio e Juventus (15). Non a caso il ds nerazzurro sta valutando dei profili con questa caratteristica come Verdi (però vicinissimo al Napoli) e Politano sul mercato italiano, Malcom all'estero. Il giovane talento brasiliano del Bordeaux ha un gran sinistro. Vedere per credere il video qui sotto con 5 dei suoi 12 gol segnati nella passata Ligue 1, tra cui quello premiato come il più bello del campionato francese: davvero niente male.



@CriGiudici