L’Inter può vantare su molta abbondanza in mezzo al campo, ma non va tralasciato il caso Asllani, visto che l’albanese non riesce mai a ritagliarsi il giusto spazio con continuità. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“La possibilità di mandare in campo un giocatore di esperienza internazionale, con 109 gol in curriculum nelle 418 partite sparse tra Everton, Werder Brema e, ovviamente, Ajax più altre 41 presenze con la nazionale arancione, testimonia la profondità nel reparto di mezzo. Certo, tra tanta abbondanza, c’è pure il caso di Kristjan Asllani, che proprio non riesce a trovare un proprio orticello in questa Inter. Doveva essere un fiore da far sbocciare un po’ alla volta, è diventata una spina che si aggiunge alle altre. La timidezza con cui il 21enne albanese è tornato ad assaggiare il campo da titolare nel catino basco di San Sebastian non induce a pensare a una rapida scalata in rosa”.