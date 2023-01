Scatto di mercato del Sudtirol che con una vera e propria trattativa lampo è ad un passo dall'aggiudicarsi il giovane attaccante dell'Inter Eddie Salcedo.



La punta italo-colombiana è attualmente in prestito al Bari ma la sua avventura con i galletti è ormai prossima ai titoli di coda. Ovviamente con il benestare dei nerazzurri che ne detengono il cartellino.



Sul ragazzo, cresciuto e lanciato nel calcio professionistico dal Genoa, nei giorni scorsi si era mosso proprio lo stesso club rossoblù che pareva intenzionato a riportarlo in Liguria, sempre a titolo temporaneo. Il recente arrivo al Grifone di Denis Dragus ha però chiuso quasi del tutto le possibilità di un ritorno al passato per Salcedo il cui futuro, stando a quanto riporta TuttoB.com, sarebbe ora a Bolzano.