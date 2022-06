Intervenuto a Tmw Radio, l'ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, ha parlato di Paulo Dybala, calciatore nelle mire dell'Inter.



"Non so cosa sta accadendo. Era forte sul campo almeno fino a tre anni fa. Negli ultimi anni non è più a quel livello. Non dico che è sopravvalutato ma che fisicamente ora sta facendo fatica. Mi aspetto un Dybala come questo all'Inter, non me lo aspetto che torni quello di tre anni fa".