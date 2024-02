Inter-Taremi, è fatta, il presidente del Porto si arrende: 'Non ci possiamo fare più nulla'

G.M.

Il presidente del Porto, Pinto da Costa, si è ormai rassegnato al passaggio dell'attaccante iraniano Mehdi Taremi all'Inter a parametro zero a giugno. "Taremi è un giocatore importante, ma non ci possiamo fare nulla - spiega il numero uno dei lusitani a margine di un incontro pubblico a Oporto, come riporta Sportmediaset -. E' un calciatore importante per noi, come lo sono tutti, ma alla fine conta chi gioca. Vale per Taremi o per altri. Come accade in qualsiasi grande club, succede anche al Paris Saint-Germain, i giocatori a fine contratto sono liberi di scegliere quale sarà il loro futuro. Non possiamo fare nulla per questo, se non augurare a loro di essere felici". Pinto da Costa sottolinea come ogni tentativo di trattenere il classe 1992 iraniano sia stato vano.



L'ACCORDO - Per Taremi, l'Inter ha pronto un contratto biennale fino al 30 giugno 2026, con inclusa un'opzione per prorogarlo per un altro anno, a tre milioni netti a stagione. A inizio febbraio, un viaggio di Taremi a Milano per le visite mediche con i nerazzurri era stato rinviato all'ultimo momento per questioni di opportunità con il Porto, impegnato in questo periodo nel doppio confronto degli ottavi di finale di Champions League con l'Arsenal. Taremi, ora fuori per infortunio, in questa stagione ha giocato 25 partite, con un bilancio di 6 gol e 4 assist in 1871 minuti. In carriera, Taremi ha giocato un totale di 364 partite con i club, segnando 184 reti. Con l'Iran, 81 presenze e 45 gol.