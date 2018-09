Non è mai stata molto passionale, ora la storia d'amore tra l'Inter ed Erick Thorin è molto vicina ai suoi titoli di coda. Impegni in giro per tutto il mondo hanno spesso tenuto l'imprenditore indonesiano, che nel 2013 acquisto la maggioranza del club nerazzurro da Massimo Moratti, lontano da Milano e dai tifosi interisti. Dall'entrata in società di Suning, poi, a Thohir è rimasto il 30 per cento delle quote, che presto però potrebbe cedere.



ZHANG JR PRESIDENTE? - Di sicuro, intanto, a fine ottobre l'assemblea dei soci dovrà rinnovare il cda, con le cariche dei consiglieri arrivate alla naturale scadenza. Tra questi, anche lo stesso Thohir, che non sarà quindi più il presidente. Tra i candidati a sostituirlo, in pole position c'è Steven Zhang, che ormai fa base fissa a Milano e sta acquisendo sempre più importanza all'interno del club.