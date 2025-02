Inter, Thuram: "Ci manca un rigore: non capisco perché ci sia il Var"

AFP via Getty Images

L'riacciuffa il Milan al 93' evitando la sconfitta nel derby, ma l'1-1 non placa le polemiche dei nerazzurri.La squadra di Simone Inzaghi recrimina per la mancata assegnazione di un calcio di rigore per un contatto in area rossonera trae Strahinja Pavlovic, non ravvisato né dall'arbitro Fabbri né dal VAR.Proprio l'attaccante francese al termine della partita è intervenuto a DAZN: le sue dichiarazioni.- "Una partita abbastanza dura contro giocatori forti nel Milan, abbiamo preso tanti pali, gol su fuorigioco, l'episodio del rigore non fischiato con Pavlovic: poi siamo riusciti a fare gol. Ci manca un rigore stasera, può succedere, anche io sbaglio gol: non capisco perché ci sia il VAR. Il calcio è fatto di errori. Noi abbiamo avuto una bella reazione"

- "Non so, sono venuto qua subito. Lo sappiamo che nel primo tempo non abbiamo giocator il calcio dell'Inter. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio ma quando giochi per l'Inter non puoi accontentarti del pareggio anche se il gol all'ultimo minuto è meglio di una sconfitta. Non siamo contenti".- "Contro il Monaco in dieci minuti abbiamo finito la partita, vero però che tutte le gare sono diverse. Oggi abbiamo reagito bene".Thuram è poi intervenuto a Sky Sport.- "Se sono soddisfatto? No perché siamo l’Inter e vogliamo vincere ogni partita. Ma visto come è andata la partita, con questi pali e questi offside, questi episodi, è vero che prendere un punto lascia soddisfatti".

- "I tre pali, i fuorigioco… Quando spingi e non entra pensi che non sia il tuo giorno, poi però siamo riusciti a segnare".- "Abbiamo energie fisiche e mentali? Sì. Dopo la partita sono andato a terra perché ero giù più mentalmente che fisicamente. Saremo pronti per giovedì".- "Penso che nel primo tempo non abbiamo giocato il nostro calcio, la squadra sembrava spenta. Poi nel secondo tempo abbiamo giocato meglio".