L'vince contro ile lo fa con un netto 0-3. A sbloccare il match è, che apre le marcature dando il via alla vittoria nerazzurra. Nel post partita il centravanti francese è intervenuto ai microfoni di"Ogni partita in Serie A fuori casa è molto complicata. Sapevamo che qui a Torino sarebbe stata molto dura, abbiamo cominciato bene il primo tempo, poi nel secondo tempo abbiamo fatto 3 gol e una bella vittoria. Soffrire a casa del Torino penso che sia normale, è una squadra molto fisica, abbiamo aggiustato quelle 2-3 cose a metà campo e dopo è andata meglio"."Denzel è un grande giocatore, mi trovo molto bene con lui, mi ha fatto un assist e lo ringrazio. L'Inter è una squadra di grande livello, sono molto contento di essere qua e di poter aiutare la squadra ogni partita"."È bello essere paragonato a un grande giocatore come Zlatan e spero di fare come lui".