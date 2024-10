AFP via Getty Images

Inter-Torino, la MOVIOLA LIVE: check del VAR, rosso corretto per Maripan

14 minuti fa

Inter-Torino chiude il sabato dl settimo turno di campionato di Serie A. Le due squadre scendono in campo sabato 5 ottobre alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, Milano.



Arbitra Marcenaro, assistito da Giallatini e Bercigli con Colombo quarto uomo, Abisso e Aureliano al Var. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi del match, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com.



20' - ESPULSO MARIPAN! Intervento folle da parte del difensore granata che arriva in ritardo sulla caviglia di Thuram. Dopo l'iniziale assegnazione del cartellino giallo, il VAR richiama Marcenaro che rivede la propria decisione. Espulsione corretta, punito il piede a martello sull'attaccante francese