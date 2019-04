L'Inter e il Chievo Verona continuano a parlare di Emanuel Vignato, trequartista classe 2000 fresco di suo primo gol in Serie A, contro la Lazio, la scorsa settimana. Come scrive fcinternews.it, i nerazzurri vogliono prenderlo subito per poi lasciarlo in prestito, magari proprio al Chievo. Trattative in corso, Tullio Tinti, agente del baby talento, si sta già muovendo.