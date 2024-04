Inter, tutte le idee per rinforzare sul mercato una difesa già da record

Da questo assunto partirà la dirigenzanella costante ricerca di. La missione non è semplice ma i nerazzurri sono intenzionati a fareDavanti a, con ruoli e compiti diversi, si sono alternati- passati da esterni a braccetti -Un pacchetto variegato che ha portato grandi risultati ma che potrà essere ulteriormente rimpinguato. D'altronde la prossima che aspetta l'Interche andrà ad aggiungersi alle già tante gare in programma per i nerazzurri. Glipreoccupano, come in ogni club, e l'è elevata, due motivi in più per spingere la società aD'altronde qualche piccolo - o meno piccolo - stop fisico è capitato a tutti i difensori nerazzurri. Soprattutto a, ai box per un mesetto a causa di una, ma anche a(prossimo ai 33 anni) che ha saltato 6 partite per infortunio e conseguenti recuperi, le stesse del suo alter ego in campo,(che va verso i 37). L'ultimo stop è quello di, in dubbio per la trasferta in casaa causa di un leggero affaticamento muscolare alla coscia. Nulla di grave ma l'ennesima conferma di comeSe questo è stato l'anno dellaa livello mondiale dell'ex Parma e Atalanta, il prossimo potrà essere quellodi Bisseck che ha ormai terminato il suo apprendistato nerazzurro. Con la certezza Pavard, l'Inter potrebbe, sfruttando sempre le opportunità in giro per il mondo.

Marotta e Ausilio stanno seguendo diversi profili di difensori. Come da prassi societaria, in prima fila ci sonoche conoscono bene il nostro campionato e potrebbero garantire continuità al blocco azzurro alla Pinetina. Il sogno sarebbe Alessandromaper essere superato, nonostante la possibilità di inserire contropartite gradite ai granata come Valentin, Martine Francesco Pio. Piace anche Sam, leader deldi Thiago Motta arrivato dall'Az Alkmaar per 9 milioni di euro e che si è confermato anche in Serie A. Non scalda troppo la pista Mariodell'che si libererà a zero e sul quale c'è folta concorrenza. Non è da escludere però che i nerazzurri vadano alla ricerca di unaa basso costo, un altro Bisseck in sostanza. Piste ad oggi ispezionate sono anche quelle di Olivierdele di Jakadell'