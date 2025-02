Inter, ufficiale: arriva Zalewski in prestito dalla Roma

Getty Images

Ora è ufficiale: Nicola Zalewski è un nuovo giocatore dell'Inter. Primo colpo di mercato per i nerazzurri che, dopo le cessioni di Tajon Buchanan al Villarreal e di Tomas Palacios al Monza, chiudono per il prestito con diritto di riscatto fissato a sei milioni dell'esterno polacco. Sarà a disposizione per il derby contro il Milan.

IL COMUNICATO - "MILANO - FC Internazionale Milano comunica di aver definito con la AS Roma il trasferimento di Nicola Zalewski.



Il centrocampista polacco classe 2002 si trasferisce all'Inter a titolo temporaneo con diritto di riscatto"