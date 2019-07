Ionut Radu resta al Genoa, ma il suo cartellino torna al 100% di proprietà dell'Inter. Il club nerazzurro ha infatti ufficializzato sul proprio sito web di aver completato il riacquisto del cartellino del giocatore che era stato riscattato al termine della stagione dalla società rossoblù. Contestualmente l'Inter ha ufficializzato che il giocatore resta in prestito al Genoa.



IL COMUNICATO

FC Internazionale Milano comunica di aver acquistato a titolo definitivo dal Genoa CFC Ionut Radu. Contestualmente il portiere viene ceduto in prestito annuale alla stessa società ligure.



L'estremo difensore romeno, classe 1997, nella stagione 2018/2019 ha collezionato 33 presenze in Serie A con il Genoa. Con la Primavera dell'Inter Radu ha conquistato la Viareggio Cup nel 2015 e la Coppa Italia 2015/2016, prima di debuttare con la Prima Squadra nerazzurra in Serie A il 14 maggio 2016.