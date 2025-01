Inter: un dettaglio Champions frena l'addio di Frattesi

AFP via Getty Images

hanno provato a buttare acqua sul fuoco dell'incendio, ma il centrocampista italiano continua ad essere scontento in casa Inter e il suo entourage sta continuando a lavorare per provare a trovare una soluzione che possa dargli un minutaggio maggiore rispetto a quello che l'allenatore nerazzurro gli sta concedendo finora.Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport lanon si è affatto arenata conche resta stabilmente sul tavolo e con il possibile prestito di Bryanal suo posto che sebbene non scaldi i dirigenti interisti, resta una pista percorribile.

Chi si sta opponendo, almeno oggi, all'addio del suo centrocampista è Simone Inzaghi che, in un periodo così delicato della stagione sta vivendo una grossa emergenza infortuni proprio nel reparto mediano del campo.Il regolamento della Uefa, infatti, non concede il cambio nelle liste consegnate a inizio stagione prima della fine della fase a gironi.(rispettivamente partite da giocare il 22 e il 29 gennaio) potrà contare solo sui giocatori che oggi compongono la rosa interista ad eccezione di Tomas Palacios e Joaquin Correa, già esclusi a inizio anno dai 25 selezionabili.