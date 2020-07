Nicolas Burdisso, ex difensore di Inter e Roma, parla a la Gazzetta dello Sport prima della sfida tra le sue due vecchie squadre, toccando anche il tema Lautaro Martinez, sempre nel mirino del Barcellona: "E' già pronto per il grande salto, gli argentini hanno una grado di maturità diverso nella capacità di sapersi adattare ai diversi campionati. Anche se io preferirei vederlo ancora nell'Inter e nel calcio italiano. Giocatori forti come lui sono una risorsa per tutti".