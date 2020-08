Okan Buruk, esterno dell'Inter, allenatore dell'Istanbul Basaksehir campione di Turchia, parla del club nerazzurro a la Gazzetta dello Sport: "Sono particolarmente colpito dallo spirito di sacrificio. Conte è uno dei migliori in questo, ha inculcato uno spirito di appartenenza veramente forte, lo si capisce quando vedi giocatori come Lukaku o Eriksen rincorrere gli avversari per tutto il campo. A mio modo di vedere i giorni che verranno saranno rosei. C’è subito la possibilità di vincere l’Europa League e l’anno prossimo Conte punterà a vincere il campionato, sono certo che ciò potrà accadere perché le basi ci sono tutte".