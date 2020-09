Bruno Bolchi, ex giocatore dell'Inter a cavallo tra gli anni 50 e 60, dice la sua, a Radio Sportiva, su come il club nerazzurro ha gestito il caso Conte: "Sono rimasto deluso dal comportamento della società, non ne è uscita bene. Ora mi auguro che l’Inter faccia una campagna acquisti di alto livello, ho qualche dubbio sulla loro età, ma sono tutti nomi graditi ad Antonio Conte, inoltre la Juventus deve rifondare, questo può essere un vantaggio".