Dopo il gol segnato al Tottenham riprende la parola Matias Vecino intervistato da Inter TV in vista della gara contro la Sampdoria di sabato sera.



Che emozione è stata il gol al Tottenham?

"Sempre bello segnare, specie per come si è messa la partita. Sono contento di come è andata a finire, una serata che abbiamo vissuto tutti insieme".



Questo gruppo ha dimostrato di saper soffrire:

"Sapevamo che le gare di Champions sono complicate. A tratti abbiamo sofferto ma abbiamo sempre creduto alla vittoria e alla fine è arrivato questo grande risultato".



Ora bisogna riscattare un brutto avvio di campionato contro la Samp:

"Non abbiamo iniziato nel modo giusto in campionato ma c'è tempo. Però dobbiamo riscattarci subito, anche se sarà complicata perché giocare sul campo della Samp è molto difficile".



Cosa ti aspetti dai blucerchiati?

"Giocano bene palla a terra, fanno questi scambi avanti e indietro e sono molto tecnici. Dobbiamo chiudere le loro linee di passaggio dove possono fare male col trequartista. Sarà una gara di grande attenzione e intensità".