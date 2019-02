Sime Vrsaljko ha deciso e risolverà così i problemi fisici al ginocchio che lo affliggono e che ne hanno condizionato il rendimento in questa stagione con l'Inter. Il terzino croato attualmente si trova in permesso nel suo Paese ma verrà operato ad Anversa dal professor Lagae e, come riporta il Corriere dello Sport subito dopo rientrerà a Madrid dove proseguirà con l'Atletico Madrid (club proprietario del cartellino) il percorso riabilitativo.