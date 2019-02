Sime Vrsaljko è pronto a volare ad Anversa, in Belgio, dove la prossima settimana sarà operato al ginocchio sinistro dal professore Lagae. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il terzino ora è in premesso in Croazia e dopo l'intervento volerà a Madrid: da escludere il riscatto entro giugno da parte dell'Inter.