Ashley Young, esterno dell'Inter, parla alla rivista MatchDay Programme: "Il mio idolo d’infanzia? Non è un mistero: tifavo Arsenal e adoravo Ian Wright. Che attaccante! Era il mio punto di riferimento, metteva tanta passione nel gioco, quello che provo a fare anche io".



SULL'ALIMENTAZIONE - "Adoro i piatti giamaicani che cucina mia madre. Me li faceva arrivare a destinazione anche quando ero lontano da casa".



SUL TATUAGGIO - "Racconta molto di me: ci sono io che tengo per mano mio figlio, dentro allo stadio con il pallone sotto al braccio".