L'Inter si muove sul mercato e ha pronta una piccola rivoluzione in vista della prossima stagione. Molto dipenderà dal rientro in Champions League, va detto, ma l'intenzione del club nerazzurro, finalmente libero dal giogo del Fair Play Finanziario, è quello di inserire in rosa elementi di grande spessore e livello internazionale. L'acquisto di Godin a parametro zero dall'Atletico Madrid ne è la riprova, ma il centrale uruguaiano non sarà l'unico colpo messo a segno dal presidente Zhang.



OFFERTA PER RAKITIC - Il presidente e non Marotta e Ausilio (anche se le trattative le porteranno avanti l'ad e il ds) perché con il nuovo statuto, finalmente, l'Inter non dovrà più passare dalla Cina per il diritto di firma su i colpi più importanti. Come ad esempio quello che potrebbe portare Ivan Rakitic a Milano dal Barcellona per cui è prevista, riporta la Gazzetta dello Sport, un'offerta importante da circa 40 milioni nelle prossime settimane. DA DARMIAN A JOVIC - In difesa oltre a Godin rientrerà da Parma Bastoni e piace per la fascia Matteo Darmian oggi al Manchester United. Molto dipenderà dal futuro di Mauro Icardi, ma l'Inter si sta muovendo anche per l'acquisto di una prima punta di peso. Sondaggi sono stati fatti per Edin Dzeko, destinato a lasciare la Roma, ma oltre a un profilo d'esperienza come il bosniaco l'Inter sta valutando anche altri due profili più giovani e di prospettiva. Un contatto esplorativo c'è già stato per Duvan Zapata, ma piace e non poco anche Luka Jovic, prossimo avversario d'Europa League con il suo Eintracht Francoforte.