Sono varie le voci che si susseguono riguardo una possibile cessione dell’Inter nel prossimo futuro. Steven Zhang ha deciso di rifinanziare il prestito concessogli ad Oaktree, affidandosi a Goldman Sachs. Il presidente nerazzurro, ricordiamolo, aveva concordato una maxi prestito da 275 milioni di euro, la cui data di scadenza per il rifinanziamento è il 20 maggio 2024 (tassi di interesse pari al 12%). La volontà di Zhang verrà ufficialmente espressa il prossimo 26 ottobre, durante l’assemblea dei soci al quale parteciperà da remoto. Ma, intanto, nuovi fondi si affacciano in casa Inter.



MADE IN USA – Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra i nuovi possibili acquirenti della società di Viale della Liberazione è spuntato anche Silver Lake, fondo americano che controlla il 14,5% del City Football Group, grazie all'assistenza di Raine Group, advisor che ha curato il passaggio di quote da Citic alla stessa Silver Lake e che assieme a Goldman Sachs è stato incaricato da Steven Zhang di trovare nuovi investitori per l'Inter. Ma non solo. Al dossier nerazzurro si deve aggiungere anche un pool di famiglie saudite pronte a muoversi.