Una settimana dopo aver stappato lo champagne per festeggiare lo scudetto con la squadra ad Appiano Gentile,, ma ancora di proprietà del club nerazzurro.sono diventati calciatori di Napoli e Sampdoria a titolo definitivo, mentre i dirigenti dovranno essere bravi a trovare una sistemazione ai vari. Non saranno rinnovati i contratti in scadenza a giugno di. Il problema è che non sarà facile trovare club disposti a presentare delle offerte per i loro cartellini, un po' come era successo l'anno scorso conPer ora l'Hellas Verona ha proposto una cifra inferiore a quella fissata dal diritto di riscatto perma potrebbe alzarla, inoltre i veneti vogliono tenersiUn altro prodotto del vivaio nerazzurro, il difensore(attualmente in prestito al Monza) interessa all'Atalanta. Infine il centrocampista francese(ora allo Spezia) ha diverse richieste sul mercato estero.