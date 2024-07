Inter, Zielinski è arrivato a Linate: domani le visite mediche VIDEO

Dopo l'ufficialità annunciata dall'Inter il 6 luglio, Piotr Zielinski, nuovo centrocampista nerazzurro arrivato a parametro zero dal Napoli, con cui il polacco non ha rinnovato, è atterrato a Milano. Terminate le vacanze post Euro 2024 disputato con la Polonia uscita ai gironi, Zielu è pronto ad aggregarsi alla rosa di Simone Inzaghi.

LE CIFRE - Zielinski firma con l'Inter un contratto triennale con opzione per un'ulteriore stagione. Le cifre dell'ingaggio sono di circa 4,5 milioni netti a stagione, che a lordo andranno a pesare per 8.33 milioni sulle casse nerazzurre.



VISITE - Il programma di Zielinski, atterrato nel tardo pomeriggio a Linate Prime, prevede le visite mediche da svolgere domattina presto. Poi sarà fin da subito duello con l'armeno Mkhitaryan per un posto nell'affollatissima mediana dei campioni d'Italia.