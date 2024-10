Inter, Zielinski salta la Roma: l'esito degli esami

Calciomercato/Getty

Il centrocampista era stato sostituito al minuto 74 di Polonia-Croazia dopo aver avvertito un fastidio muscolare, approfondito questa mattina con i medici dell’Inter.La diagnosi non desta preoccupazioni, lo stop non sarà lungo, ma Zielinski non prenderà parte alla trasferta di Roma. Dal comunicato ufficiale diramato dalla società nerazzurra si apprende che per il polacco si tratta di unaPiotr Zielinski si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a seguito di un fastidio accusato nella gara con la nazionale polacca.