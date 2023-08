Corsa contro il tempo. A due settimane dalla prima giornata di campionato a San Siro contro il Monza,Eppure, rispetto alla passata stagione,Ma, a oggi, l'allenatore non ha potuto ancora lavorare con nessuno di loro. Un particolare non di poco conto, ma comune ad altri grandi club.- Analizziamo la situazione delle squadre arrivate davanti all'Inter in campionato. Idi euro, eppure il suo sostituto non è ancora a disposizione del nuovo tecnico Rudi Garcia.dal Bragantino per 10 milioni.- Per non parlare della Lazio, doveall'Al-Hilal per 40 milioni, è appena arrivato il giapponesedall'Eintracht Francoforte. Senza dimenticare tutti gli altri centrocampisti trattati dai biancocelesti:- Infine la Juventus, che sul campo ha fatto gli stessi punti dell'Inter.per età, costi e qualità. Le eccezioni in Italia sono rappresentate da, ceduti in Premier League rispettivamente a Manchester United e Newcastle.- Difficoltà del genere riguardano anche i grandi club stranieri: basti pensare alle squadre campioni in carica, fatta eccezione per il, sempre nel mirino del Real Madrid. Infine, proprio come l'Inter.- Il calcio è uno sport di squadra e le responsabilità vanno sempre divise, ma nel caso dell'Inter viene difficile puntare il dito contro i dirigenti. Anzi,Essere presidente dell'Inter rappresenta un grande onore, ma comporta oneri altrettanto pesanti. Dai quali non ci si può nascondere: è troppo facile metterci la faccia e parlare soltanto quando si vincono dei titoli. Non si può andare avanti così ancora a lungo: prima o poi (meglio prima che poi) bisognerà