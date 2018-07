Gigi Buffon ha firmato con il Paris Saint-Germain, chiudendo definitivamente la sua carriera con la Juventus, non senza qualche lacrima, non senza qualche dispiacere. Sì, perchè in fondo l'idea di andare avanti insieme stuzzicava diverse menti, ma il tempo per l'affetto non è sempre concesso, soprattutto agli operatori del mestiere.