L'affronta l'Arsenal nella quarta giornata della fase campionato di UEFA Champions League e prima del calcio d'inizio della gara di San Siro ha parlatoIl tecnico nerazzurro è intervenuto ad Amazon Prime Video e si è concentrato sulla sfida con i Gunners ma non solo, ha concesso una battuta anche sui "no" detti ai club di Premier League che lo hanno cercato in passato e che ora possono tornare alla carica: le dichiarazioni di Inzaghi.- "Livello di serenità personale? E' una partita importante, la serenità c'è sempre e ci deve essere. Abbiamo una partita importante davanti e difficile, cercheremo di farla nel modo migliore".

- "Abbiamo avuto sei partite dispendiose, si ragiona partita dopo partita. Prima del Venezia avevamo speso il giusto, con il Venezia è stata una prova dispendiosa. Ci sono strumenti per valutare, i giocatori hanno dato tutti ampia disponibilità poi di volta in volta si fanno delle scelte. In questa sessione abbiamo dovuto giocare con gli stessi uomini più volte perché abbiamo avuto problemi che hanno condizionato le rotazioni".- "Dobbiamo rimanere lucidi perché sarà una partita di scelte. L'Arsenal è una delle squadre più forti d'Europa con lo stesso allenatore da tanto tempo, alterna fase di possesso e di non possesso. Bisognerà scegliere i tempi giusti".

- "La più grande vittoria essere all'Inter? Quello sicuramente. Ci sono state opportunità in passato ma io sto benissimo all'Inter. Ho una grandissima società alle spalle, tifosi che sono sempre con noi, abbiamo vinto tanto. Non ci vogliamo fermare".