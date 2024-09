Italia, la rivoluzione francese di Spalletti: le tre chiavi che fanno dimenticare l'incubo Europei

Redazione Calciomercato

. Che non assomiglia per nulla a quella che aveva lasciato l’Europeo senza rabbia né orgoglio. Solo vergogna e fischi contro la Svizzera a Berlino; solo autostima e applausi contro la Francia a Parigi., traducendo e adattando le tre parole iconiche per Parigi e dintorni: “libertè, egalitè, fraternitè”., pensando al calcio figlio del campionato e non quello teorizzato per conto proprio., infatti l’80% dei titolari di movimento erano diversi rispetto a quelli che si erano congedati con tristezza dall’Europeo.Tre parole simboliche per la rivoluzione italiana. Tre gol per vincere contro una Francia lenta e presuntuosa, cioè a immagine e somiglianza di Mbappé, campione davvero involuto.

Ultimo appunto da non dimenticare, prima di pensare alla prossima partita. Eravamo partiti con l’handicap del gol regalato dopo una decina di secondi.