Italia, le partite di agosto e settembre delle nazionali giovanili: date e dove vederle in streaming

, la piattaforma digitale della FIGC che offre gratuitamente contenuti originali e inediti delle Nazionali italiane di calcio. Tra agosto e settembre il canale OTT della Federazione (vivoazzurrotv.it) trasmetterà in esclusiva 6 gare: le due amichevoli della Nazionale Under 16 con Inghilterra e Spagna, i tre impegni della Nazionale Under 17 nel Torneo Città di Trieste e la sfida valida per l’Elite League tra l’Under 20 e la Germania.Il primo appuntamento è per le ore 18.30 di martedì 27 agosto, con la Nazionale Under 16 che allo Stadio Tre Fontane di Roma sarà impegnata nella prima delle due amichevoli con l’Inghilterra. Il canale OTT della Federazione trasmetterà poi in diretta i tre match dei campioni d’Europa della Nazionale Under 17 nel Torneo Città di Trieste contro Portogallo (3 settembre, ore 20), Svizzera (6 settembre, ore 20) e Spagna (9 settembre, ore 20). Martedì 10 settembre su Vivo Azzurro TV sarà possibile seguire la sfida di Rieti tra la Nazionale Under 20 e la Germania, secondo incontro degli Azzurrini nell’Elite League dopo il debutto con la Cechia in programma giovedì 5 settembre a Znojmo. A chiudere la programmazione di settembre sarà Italia-Spagna, la prima di altre due amichevoli di prestigio che martedì 17 vedrà scendere in campo a Coverciano l’Under 16 guidata dal neo tecnico Marco Scarpa.

27 agosto – Nazionale Under 16: Italia-Inghilterra (Roma)3 settembre – Nazionale Under 17: Italia-Portogallo (Trieste)6 settembre – Nazionale Under 17: Italia-Svizzera (Trieste)9 settembre – Nazionale Under 17: Italia-Spagna (Trieste)10 settembre – Nazionale Under 20: Italia-Germania (Rieti)17 settembre – Nazionale Under 16: Italia-Spagna (Coverciano)