Italia, Mancini: "Ecco cosa ci chiede Spalletti"

, difensore della, parla ai microfoni della Rai dopo lo 0-0 in amichevole contro la: "Abbiamo fatto quattro giorni di lavoro intensi per mettere dentro più cose possibili, nel primo tempo eravamo un po' imballati e troppo frenetici sulle seconde palle. Il secondo è stato migliore, ma sono amichevoli. Dobbiamo riguardarle per cercare di fare meglio".Mancini aggiunge: "Se c'è ancora tempo per migliorare? Il tempo c'è, sta a noi calciatori percepire le cose che ci dice il mister come squadra e non da singoli. Nel calcio di oggi bisogna essere bravi a compattarci, difendere anche con le unghie e con i denti. Cosa chiede Spalletti? Il mister chiede un po' tutto, oggi ho sbagliato con la costruzione dal basso, dobbiamo sbagliare il meno possibile quando sei dentro l'area".

TABELLINOITALIA (4-2-3-1): Vicario; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco (85' Calafiori); Cristante, Jorginho (62' Fagioli); Orsolini (46' Cambiaso), Pellegrini (66' Frattesi), Chiesa (46' Zaccagni); Retegui (66' Raspadori). Ct: Luciano Spalletti.A disposizione: Donnarumma, Meret, Darmian, Buongiorno, Gatti, Calafiori, Cambiaso, Bellanova, Ricci, Fagioli, Folorunsho, Frattesi, Raspadori, Zaccagni, El Shaarawy.TURCHIA (4-2-3-1): Bayndir; Celik (65' Ozkacar), Bardakci, Kabak (41' Demiral), Muldur; Calhanoglu, Ayhan (65' Ozdemir); Aydin (46' Omur), Yazici (55' Kokcu), Yildiz; Yilmaz (81' Semih). Ct: Vincenzo Montella.

A disposizione: Gunok, Cakir, Demiral, Akaydin, Yokuslu, Kokcu, Akturkoglu, Yuksek, Tosun, Ozkacar, Kahveci, Ozdemir, Omur, Kilicsoy, Uzun.