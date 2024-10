AFP via Getty Images

, commissario tecnico della Nazionale azzurra, ha parlato a Dazn durante il post partita di Fiorentina-Roma, da ospite speciale in studio. E' stata l'occasione per affrontaree ai recenti protagonisti del campionato. Queste le sue principali dichiarazioni:“Retegui e Di Lorenzo? Ultimamente stanno facendo bene, siamo contenti dei comportamenti che stiamo vedendo in campionato. Vediamo cose sempre nuove, su cui si può lavorare nel futuro. Tutte le volte che vado a vedere Retegui, vedo qualcosa in più e lo trovo sempre critico con sé stesso. Questi sono messaggi importanti”.

"Lui è tanto che si dice che potrebbe diventare un giocatore di primissimo livello. Non aveva mai trovato continuità ma le qualità le ha tutte. Va nello spazio, ha un grande fisico, può ancora migliorare a livello tecnico e ha esperienza internazionale. Ha tutte le qualità per essere un calciatore della Nazionale"."Imprescindibile per la Roma? Imprescindibile è un parolone. Ha la qualità nel piede anche nel tirare i calci piazzati. Noi spesso abbiamo puntato su di lui e Dimarco. E' un calciatore che gestisce bene questa richiesta di essere a volta attaccante a volte mediano a costruire dalla fase difensiva. Di cose di calcio ne sa tante, poi ora evidentemente è sotto livello".