Casadei segna sotto gli occhi di Spalletti: "Può essere pronto in breve tempo"

Alnon trova spazio, ma con l'Italia Under 21 è un'altra storia:è tornato e lo ha fatto da protagonista assoluto.Il centrocampista classe 2003 è decisivo per gli Azzurrini, firmando un gol che risulta pesantissimo per le ambizioni della squadra di Carmine Nunziata: la partita contro l'Irlanda al Nereo Rocco di Trieste si conclude sull'1-1 e il pareggio permette all'Italia di qualificarsi per la fase finale degli Europei di categoria.Casadei decide e lo fa sotto gli occhi di uno spettatore speciale, perché ad assistere alla partita c'era anche il ct della Nazionale maggioreche, nel corso di un'intervista, si è lasciato andare a parole al miele per il giovane centrocampista.

- L'Italia ha strappato il pass per la fase finale degli Europei Under 21 nell'ultimo match valido per le qualificazioni e sono passati in vantaggio nel primo tempo con la rete di Casadei: al 23' Gnonto entra in area sulla destra e crossa basso, Savona lascia sfilare per il giocatore del Chelsea che, vicino al dischetto del rigore, si sistema il pallone sul mancino e calcia rasoterra incrociando verso destra.- Un gol che può aprirgli le porte della Nazionale maggiore? Il ct Spalletti, presente a Trieste, ha parlato proprio di Casadei alla Rai: "Ha passato un periodo dove giocava poco, ora ha preso il ritmo, ha struttura e ha gamba.".

- Per ambire a un salto di qualità, però, è necessario migliorare la sua situazione in Inghilterra con il. Casadei è tornato ai Blues nella passata stagione dopo i sei mesi in prestito al Leicester ed è rimasto con i londinesi anche nel corso dell'ultima sessione di calciomercato.lo ha convinto a restare, ma il minutaggio del giovane centrocampista azzurro è stato estremamente limitato:

- Casadei sgomita per cercare spazio e su di lui si sono riaccesi i fari di mercato, con uno sguardo anche all'Italia e alla Serie A.e anchele squadre accostate all'ex Inter, che in una recente intervista a Tuttosport ha allontanato i rumors: "Le voci di mercato su Napoli, Milan e anche la Juve? Dopo aver parlato con l’allenatore, ero sicuro al 100% che la decisione di restare sarebbe stata la migliore. Maresca mi ha detto cosa ne pensa, non ho avuto dubbi. Sono rimasto qui senza valutare possibili prestiti.. Non potrei essere più orgoglioso di giocare per il Chelsea. Lo spirito di competizione è stato proprio uno dei motivi per cui ho deciso di non andar via". Idee chiare, ma se da qui alla fine dell'anno non dovesse cambiare la gestione di Maresca e il minutaggio restasse esiguo, allora la situazione potrebbe mutare drasticamente e così anche le prospettive di Casadei.