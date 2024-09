Italia, Spalletti: "Tifosi violenti? Ho visto tanti Inter-Milan corretti, bisogna ripartire e imparare da qui"

Getty Images for FIGC

Il Commissario Tecnico dell'Italia, Luciano Spalletti, ha parlato a Napoli a margine della sua visita all'Ospedalo Santobono Pausiliipon a cui ha regalato la sua Panda modello speciale con serigrafia dello scudetto vinto in azzurro. Fra i tanti temi trattati anche quello dei tifosi, nei giorni immediatamente successivi al caos scatenatosi a Genova nel derby Genoa-Sampdoria e che ha portato a disputare Genoa-Juventus a porte chiuse, e al caso mediatico dell'arresto di gran parte dei vertici delle curve di Inter e Milan."È chiaro che noi dobbiamo essere i primi a dare degli insegnamenti corretti, a comportarci in maniera corretta in campo".

"Poi, dico una cosa banalissima ma che è fondamentale proprio per il numero di persone che assistono alle partite, bisogna rifare degli stadi adeguati. Quelli attuali creano sicuramente quella difficoltà o quel disordine dove quelli che vogliono far casino si trovano più nelle condizioni di poter avere comportamenti scorretti"."Ho più volte detto che il calcio è il cuore del mondo e batte allo stesso modo ovunque e chi lo ama non gioca mai in trasferta. La gente deve andare dietro alle squadre, deve vivere in altre città e bisogna accoglierli, come si vede in Inghilterra dove accettano di avere vicino un tifoso dell'altra squadra e accettano che il tifoso dell'altra squadra gioisca giustamente quando i propri beniamini fanno gol".

- "Io ho assistito molte volte al derby Inter-Milan e lì ho visto moltissime cose corrette, come ci sono in altri stadi e da queste situazioni qui bisogna ripartire, bisogna imparare".