Italia, Vicario: "Che orgoglio questa maglia, per me..."

Getty Images

, parla ai microfoni della Raiin amichevole contro la: "Questo 0-0 penso faccia parte del percorso, è la prima amichevole. Ne abbiamo un'altra domani e un'altra domenica. Lavoriamo per aggiustare quello che c'è da aggiustare. Giocare per l'Italia è sempre un grandissimo orgoglio, per me che gioco all'estero vale ancora di più".ITALIA (4-2-3-1): Vicario; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco (85' Calafiori); Cristante, Jorginho (62' Fagioli); Orsolini (46' Cambiaso), Pellegrini (66' Frattesi), Chiesa (46' Zaccagni); Retegui (66' Raspadori). Ct: Luciano Spalletti.

A disposizione: Donnarumma, Meret, Darmian, Buongiorno, Gatti, Calafiori, Cambiaso, Bellanova, Ricci, Fagioli, Folorunsho, Frattesi, Raspadori, Zaccagni, El Shaarawy.TURCHIA (4-2-3-1): Bayndir; Celik (65' Ozkacar), Bardakci, Kabak (41' Demiral), Muldur; Calhanoglu, Ayhan (65' Ozdemir); Aydin (46' Omur), Yazici (55' Kokcu), Yildiz; Yilmaz (81' Semih). Ct: Vincenzo Montella.A disposizione: Gunok, Cakir, Demiral, Akaydin, Yokuslu, Kokcu, Akturkoglu, Yuksek, Tosun, Ozkacar, Kahveci, Ozdemir, Omur, Kilicsoy, Uzun.