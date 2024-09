Italiano: "Ho parlato a lungo con Orsolini, sa anche lui che può fare meglio. Stiamo gestendo Ndoye e Holm. Karlsson..."

Getty Images

L'allenatore del, Vincenzo, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida di campionato che vedrà i rossoblù affrontare l'Atalanta."L’Atalanta ha una grande mentalità e ragiona partita dopo partita riuscendo a cogliere risultati importanti avendo sempre la capacità di reagire. Non ci muoviamo nello stesso modo, non possiamo andare oltre. Vogliamo creare un gruppo coeso e trovare i risultati"."Ora testa all’Atalanta e solo dopo ci metteremo sul Liverpool. Ogni gara ha la sua strategia e il suo atteggiamento ma ogni gara è una storia a sé. Il nostro obiettivo è dare continuità ai tre punti di Monza, dove siamo cresciuti in qualità e personalità, riducendo gli errori. Siamo convinti che la nostra strada sia giusta".

"Negli ultimi tre anni ci siamo incontrati spesso, anche in Coppa Italia. Sempre gare molte intense e tirate ma bellissime"."Ndoye ha reagito bene al suo infortunio e infatti sta giocando con continuità; in settimana lo abbiamo gestito e recuperato. Holm sta crescendo di condizione nonostante i problemi che gli hanno fatto saltare molti allenamenti, non vediamo l’ora di averlo al 100% perché ha grande qualità".KARLSSON - "Dallinga sta crescendo, nell’economia di un campionato tutti avranno lo stesso minutaggio. Stamattina l’ho anche notato in rifinitura, ha maggiore confidenza con l’ambiente e i compagni. Anche Karlsson sta crescendo ma deve farsi trovare pronto".

"Stiamo trovando un equilibrio. Vedo distanza più compatte e letture migliori. Con il Monza si è visto ma ancora dobbiamo migliorare e lavorare tutti nella stessa direzione"."Castro ha vent’anni. Deve mantenere i piedi per terra e ascoltare compagni e allenatore, vivere e imparare ancora tanto in campo ma ha grandi qualità che possono farlo diventare un grande giocatore e togliersi molte soddisfazioni. Sui portieri lo vedremo. Sono contento anche per Fede (Ravaglia) che ha lavorato bene"."Ieri ho parlato a lungo con lui. Lo voglio libero di testa e che faccia la differenza. Sa anche lui che può fare meglio e non deve perdere di vista la concretezza. Poi i momenti di alti e bassi ci sono per tutti ma lui ha la fiducia di tutti".