Segnali di risveglio da Jakub Jankto? E' quello che si augurano molti tifosi della Sampdoria, e pure lo stesso tecnico blucerchiato Marco Giampaolo. Il centrocampista ceco acquistato in estate dall'Udinese per quasi 15 milioni di euro era un po' sparito dai radar doriani in questo avvio di stagione, ma l'ultimo periodo potrebbe aver segnato un'inversione di tendenza.



Dopo i 45' disputati dal giocatore a Roma, è arrivata anche la chiamata della sua Nazionale, la Repubblica Ceca, condita da un gol contro la Polonia: "Avevo bisogno di provare un po’ di tensione, di emozioni, dato che non gioco molto alla Sampdoria" ha raccontato Jankto a isport.cz. "Scendere in campo, perciò, ha fatto bene soprattutto alla mia psiche. Spero che al gol contro la Polonia ne seguano tanti altri, nei match precedenti ho avuto diverse occasioni".



A ridare linfa alla Repubblica Ceca è stato ovviamente l'avvicendamento in panchina: "È cambiato molto con l’arrivo del nuovo ct. Se guardate le partite che abbiamo giocato con Jarolim - spiega Jankto - noterete del caos in campo, i giocatori non sapevano realmente cosa cosa fare e dove correre. Con mister Silhavy, invece, la squadra si è fatta molto compatta".