Tra i giocatori dellachiamati in nazionale c’erano due osservati speciali. Si tratta di Jakube Dennis, anche se per motivi molto differenti. Il centrocampista ex Udinese a Genova sta trovando spazio soltanto a sprazzi. Giampaolo lo ha fatto scendere in campo contro la Roma, ma sino ad oggi sono davvero poche le chance concesse dall’allenatore al ceco. Con la Nazionale però, ieri, nel match contro la Polonia del compagno di squadra Bereszynski.Una rete fondamentale, perché ha consentito alla Repubblica Ceca di portare a casa l’intera posta in palio, battendo in trasferta gli avversari 01: “E’ stato un gol semplice, ma comunque utile per vincere il match” ha commentato poi Jankto. “Certo, dà grande morale aver segnato questa rete. Ultimamente non sto giocando molto alla Sampdoria, ma lavoro al massimo per ritagliarmi il mio spazio e le mie occasioni” ha ammesso il giocatore. Oltretutto il numero 14 è candidato ad unanel derby, dal momento che la Samp dovrà fare a meno sicuramente di Linetty, squalificato, e molto probabilmente anche di Barreto infortunato.Dennis Praet invece veniva seguito con attenzione in Nazionale anche dallaperché non al meglio fisicamente. A Roma ha giocato con un’infiltrazione per un problema all’anca che lo sta frenando da tempo, ma l’ex Anderlecht ha ugualmente risposto alla chiamata del Belgio. Oltretutto Praet non ha mai fatto mistero di ambire ad un posto tra i Diavoli Rossi di Martinez. Lo stesso Martinez aveva annunciato in conferenza stampa il mancato utilizzo del centrocampista blucerchiato, proprio per i problemi accusati in questi giorni: “Lavoriamo a stretto contatto con lo staff medico della Sampdoria” ha detto ieri il C.T. del Belgio. “, si tratta di una decisione precauzionale”. La sensazione è che potrebbe scendere in campo contro la Svizzera.