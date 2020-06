Intervistato da Lado B, l’ex calciatore dell’Inter, Luis Jimenez, svela un particolare aneddoto che lo lega a Marcelo Bielsa, suo allenatore in nazionale, che gli chiese di lasciare i nerazzurri.



“Ricordo che raggiungere l’Inter fu il mio sogno, l’obiettivo per cui avevo combattuto per tutta la mia carriera e lui (Bielsa), immediatamente dopo aver firmato per il Cile, senza aver svolto neanche un allenamento, mi chiamò per dirmi di andarmene. Mi disse che avrei dovuto lasciare l’Inter perché lì non avrei giocato e la cosa avrebbe pregiudicato anche il percorso in nazionale, perché lui voleva che tutti i suoi calciatori fossero protagonisti con le squadre di club, per poterli tenere d’occhio. Gli chiesi come facesse a sapere che non avrei giocato, ma non sentiva ragioni. Alla fine gli dissi di no, che non sarei andato via prima di essermi misurato con quella realtà e di capire che livello avrei potuto raggiungere. Bielsa è un allenatore che pone parecchia distanza tra sé e calciatori che allena, un metodo che non condivido perché credo che si possa ottenere di più creando il giusto feeling con il proprio gruppo”.