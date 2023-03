Un attaccante per l'estate. Il Milan userà buona parte del budget di mercato per un nuovo numero 9, che possa rappresentare il presente e il futuro. Ibrahimovic e Giroud, per ovvie ragioni anagrafiche, non sono eterni, Origi non ha dimostrato di non essere il titolare sul quale puntare a occhi chiusi, per questo Maldini e Massara regaleranno a Pioli una nuova soluzione. Tra i giocatori sul taccuino - scrive La Gazzetta dello Sport - c'è Joao Pedro, 21enne attaccante brasiliano del Watford. Un profilo interessante, moderno, che può giocare su tutto il fronte offensivo. Non esattamente una prima punta di ruolo, ma che per caratteristiche può fare il 9.



BRUCIA LE TAPPE - Non a caso i suoi idoli di sempre sono Romario e, soprattutto, Ronaldo il Fenomeno, del quale guardava i video da bambino. Joao Pedro sogna di vivere una carriera sulla cresta dell'onda, proprio come lui, intanto si sta prendendo la scena con il Watford, dove è sbarcato dal Fluminense nel gennaio 2020. In tre anni ha fatto passi da gigante, ha sfruttato i due lockdown causa Covid per mettere massa muscolare e ha saputo adattarsi al calcio inglese, diventando il capitano e la guida degli Hornets, a soli 21 anni. La scorsa estate il Newcastle era pronto a sborsare 30 milioni di sterline per averlo (prenotò le visite a Londra ma poi scelse di andare all-in su Isak), Joao Pedro è rimasto per riportare il Watford in Premier League (per ora il suo bilancio è di 9 gol e 2 assist in 26 partite). In attesa dell'estate, quando tornerà a essere un uomo-mercato.