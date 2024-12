Jonathan David spiazza tutti? "Sto parlando col Lille, non chiudo al rinnovo"

che, nel suo caso specifico, parte con qualche mese di anticipo., il centravanti canadese è infatti libero dal prossimo 1° febbraio di accordarsi anticipatamente con un'altra società nel caso in cui non raggiungesse un'intesa col club francese per prolungare.Ad aggiungere un tassello molto importante alla vicenda è il diretto interessato che, intervistato da La Voix du Nord, si è espresso in questi termini sul proprio futuro: “Come ha detto in più occasioni il presidente Letang,, autore già di 17 reti in 26 partite. Sull'argomento, il numero uno del Lille Olivier Letang aveva assunto questa posizione nei giorni scorsi: “Non ci sarà alcuna cessione importante a gennaio. E' fuori discussione che lui sia un calciatore molto prezioso per noi, di grande rendimento e che possa lasciarci durante il mercato invernale”.Insieme alle squadre italiane e alle pretendenti in Premier League, negli ultimi giorni alla corsa per David si è aggiunto l, formazione del campionato saudita nella quale milita Cristiano Ronaldo. Un club dalla disponibilità economica molto significativa, che sarebbe in grado di soddisfare le