Juric, da Hummels alla comunicazione: tutti i casi alla Roma. E la media punti è più bassa di De Rossi

Laè nel caos totale. Il pareggio contro il modesto Union Saint-Gilloise non ha fatto altro che confermare le difficoltà che i giallorossi stanno affrontando in queste ultime settimane. Sul banco degli imputati c’è Ivanche in quasi due mesi non è riuscito a farsi amare dalla tifoseria e a portare la sua filosofia di gioco. Dagli errori di comunicazione alle gestioni dello spogliatoio.– La luce in fondo al tunnel per la Roma sembra essere sempre più fioca. I risultati con Juric in panchina non arrivano e io tecnico croato ha la media punti più bassa delle ultime venti stagioni. Quindi nessun salto di qualità dopo l’esonero di DDR. Pochissime le vittorie fino a questo momento: solamente 4 considerando Serie A ed Europa League. Un paradosso per un allenatore preso ‘per vincere trofei’. Queste erano state le parole deinel comunicato post esonero di Daniele De Rossi. Ma ad oggi è difficile immaginare la Roma con una coppa in più in bacheca. La classifica non sorride e la Roma è incredibilmente più vicina alla zona retrocessione che a quella Champions League

– Molti tifosi della Roma hanno criticato Juric per le dichiarazioni post gara. Dopo la brutta partita contro l’Elfsborg il tecnico disse: “Penso che la squadra abbia fatto tante cose positive. Ha mosso bene la palla. Abbiamo tirato tantissimo, non siamo riusciti a fare gol e lo accettiamo. Però, non ho visto né una partita negativa né confusione”. Per poi arrivare a quelle di ieri: “”. La tifoseria chiede l’esonero che potrebbe arrivare dopo la partita contro il Bologna. È nell’occhio di ciclone e domenica al momento della lettura delle formazioni verrà fischiato. Nei prossimi giorni isono attesi nella Capitale e ci potrebbe essere un altro ribaltone.

– L’unione tra la squadra e il mister è vacillata clamorosamente a Firenze. La lite tra Mancini e Juric ha segnato una spaccatura all’interno dello spogliatoio. Juric ad oggi non sembra in grado di poter gestire determinate situazioni come quella di. L’esclusione dall’11 di titolare ha sorpreso tutti, anche gli stessi calciatori. Mats non ha ancora mai giocato dal 1’ e ieri nonostante le assenze di Hermoso e Ndicka è rimasto fuori per “scelta tecnica”. Una situazione surreale per un giocatore che a giugno ha giocato da titolare e capitano la finale di Champions League. L’ultimo caso è quello di Soulé. L’exè stato usato col contagocce e dopo il primo gol in campionato contro il Verona è stato rispedito in panchina nella trasferta in Belgio.