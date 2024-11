ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il. L’allenatore croato va a caccia di conferme dopo la vittoria per 1-0 contro ildi giovedì. Queste le sue parole:DOVBYK -"Vediamo oggi e in base all’allenamento di oggi decideremo, devo vedere l’allenamento di oggi anche per gli altri. In base a questo farò delle scelte. Sono tutte scelte tecniche, se gioca uno o l’altro non cambia niente. Dovbyk ieri non si è allenato. Non ha fatto nulla dall’ultima partita".VERONA - "L’ambiente positivo e spinge per la squadra. Secondo me hanno giocatori veloci e hanno alternato prestazioni eccellenti con prestazioni meno buone, arrivano da un periodo negativo ma hanno fatto bene anche a Lecce con l’uomo in meno. Vogliono riscattarsi e sarà come sempre una partita difficile"

DOVE MIGLIORARE - "Ho detto dal primo giorno che abbiamo tanti giovani con un margine di crescita importante. Non è un problema, abbiamo una rosa equilibrata. I giovani hanno più probabilità di crescere perché col tempo migliorano. I più grandi sono una garanzia. Dobbiamo dimostrare che stiamo diventando un buon gruppo ma se non si fa risultato a Verona non abbiamo fatto niente. Mi aspetto la stessa mentalità, lo stesso gioco e cercare di vincere. L’altro giorno abbiamo meritato"."Ha giocato tantissimo Soulé prima di ammalarsi. Non vedo problemi. In quel ruolo ci sono giocatori come Baldanzi e Dybala e bisogna scegliere ogni partita. Soulé ha grandi margini di miglioramento ma Baldanzi sta facendo benissimo e Dybala bene. Il nostro ambiente è di fretta e la mia esperienza con tanti calciatori è che bisogna lavorarci e se hanno voglia cresceranno come successo con Zaccagni, Ricci e Buongiorno".

DYBALA - "A livello umano lui ha colto l’importanza del match. Tutto quello che conta è giocare bene a calcio, la partita la devi vincere e devi allenarti bene per vincere. Lui ha giocato da falso 9, ma anche in altre partite ha una libertà superiore rispetto ad altri. Percepisce quello che succede e quando lui gioca gli diamo libertà rispetto ad altri".ESTERNI - "Zalewski ed El Shaarawy preferiscono giocare a sinistra, anche se Zale ha fatto bene a destra contro la Dinamo. Aveva solo crampi giovedì. Cìè poco tempo per fare qualsiasi cosa. Dahl è interessante lo vedo come Angeliño. Quando fa il quinto perde ed è simile a lui come caratteristiche e tecnica. Hanno meno l’uno contro uno rispetto ad altri ma ha un grande piede. Magari è partito un po’ indietro rispetto ai suoi compagni però mi sta piacendo per la mentalità che ha"