Il matrimonio tra il Genoa e Marko Pjaca, non celebratosi lo scorso gennaio, potrebbe suggellarsi la prossima estate. Ne è convinto Il Secolo XIX che nell'edizione odierna spiega come il Grifone a giugno potrebbe tornare alla carica per il fantasista croato attualmente il prestito alla Fiorentina ma di proprietà della Juventus.



A suggerire al quotidiano genovese questa ipotesi sono state le parole pronunciate dal DG rossoblù Giorgio Perinetti qualche giorno fa durante la sua visita alla redazione del giornale: " non abbiamo preso un'alternativa a Pjaca - ha dichiarato il dirigente in riferimento alla trattativa non andata a buon fine un mese fa - perché non serviva un altro giocatore con quelle caratteristiche. Abbiamo già Pandev e Kouamè. Sarebbe stato la ciliegina sulla torta, un giocatore di grande spessore da rilanciare".



A proposito di un eventuale ritorno di fiamma per il ragazzo Perinetti ha poi aggiunto: "Non facciamo già il mercato per il prossimo anno. Faceva piacere avere uno come lui ma non si è voluto muovere a gennaio, ed è rimasto a Firenze, non è che è andato da altre parti. Può arrivare in estate? Mai dire mai...".



Quel che è certo è che in caso il Genoa volesse spingere nuovamente sull'acceleratore per il talento balcanico avrebbe una corsia preferenziale, dati gli ottimi rapporti in essere con la Juventus e il probabile prossimo sbarco in bianconero di Cristian Romero.